Raquel conversa com Íris sobre relações. E as palavras tornam-se virais nas redes sociais

No Big Brother Verão, Raquel e Íris conversam sobre relações amorosas. Nas redes sociais, os fãs do realiy comentam as palavras de Raquel.

Fique a par de tudo o que aconteceu na gala:

A gala deste domingo do Big Brother Verão ficou marcada por fortes emoções, decisões importantes para o futuro do jogo e pela expulsão de Pedro. Numa noite em que Joaquim, Nuno, Pedro, Raquel e Sara estavam em risco, o público voltou a decidir o destino dos concorrentes. Raquel foi a primeira a ser salva, seguindo-se Nuno e Sara, deixando Joaquim e Pedro no duelo final. Pedro acabou por ser o escolhido para abandonar a casa, com 11% dos votos.

Um dos momentos mais emotivos da noite foi protagonizado por João Ventura, que apresentou a sua Curva da Vida e recordou alguns dos episódios mais marcantes do seu percurso. O concorrente falou sobre uma infância marcada pelo preconceito em torno da sua sexualidade e revisitou períodos particularmente dolorosos da sua vida, como a doença e morte da mãe e, mais tarde, a perda do irmão, momentos que emocionaram os restantes concorrentes e o público em estúdio.

A gala ficou ainda marcada pelo confronto dos concorrentes com imagens dos principais acontecimentos da última semana, numa altura em que as alianças, rivalidades e conflitos continuam a mexer com a dinâmica da casa. A noite trouxe também novas decisões e consequências com impacto no jogo, aumentando a pressão entre os concorrentes que permanecem na competição.