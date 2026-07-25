No Big Brother Verão, Joaquim desabafa com Raquel, que lhe dá conselhos imperdíveis. Veja tudo aqui.
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Raquel dá fortes conselhos a Joaquim: «Tens de ter cuidado na forma como...»
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Raquel dá fortes conselhos a Joaquim: «Tens de ter cuidado na forma como...»
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