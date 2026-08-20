Raquel é acusada de ser dramática e o caos instala-se. Concorrente acaba em lágrimas

No Big Brother Verão, Sara é a pastora e tem de atribuir uma ovelha a cada colega. Começa por dar “dramática” a Raquel por a colega se ter recusado a dormir com Vanessa. Raquel explica que lhe foi diagnosticada “hipersensibilidade” e, como tal, não pode mudar aquilo que é. Vanessa admite ter ficado surpreendida por a Raquel ter dito que na noite anterior não dormiu nada. Raquel confessa que esteve a chorar até às cinco da manhã. João salienta que foram todos muito compreensivos, pois fossem outros e carregavam nela até desistir. Raquel sente-se atacada e Sara exalta-se a tentar explicar que ninguém a está a atacar. Vanessa remata que afinal todos sempre tentaram entender Raquel e parece que ela é que não entende os outros.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?