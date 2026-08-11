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Raquel e Boris protagonizam discussão acesa na Casa: «Garimpa levantada»

No Big Brother Verão, enquanto Maria Botelho Moniz conversava com Nuno no confessionário, a tensão aumentava na sala entre Raquel e Boris.

O concorrente acusou Raquel de estar com a «garimpa levantada», recordando que, na semana anterior, também tinha sido alvo de um comentário menos positivo.

Raquel não deixou a acusação passar em branco e defendeu-se, garantindo que a situação da semana passada tinha sido mal interpretada.

Os dois concorrentes acabaram por se exaltar e protagonizaram uma acesa discussão, com as posições de ambos a ficarem cada vez mais extremadas.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17

  • Big Brother
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