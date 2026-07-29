VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Raquel faz confissão: «Tem comportamentos que não identifico para ser pai dos meus filhos»

No Big Brother Verão, Raquel abre o coração sobre a sua vida amorosa e faz algumas confissões aos colegas.

Ultimas horas tensas

O ambiente na casa do Big Brother Verão ficou em suspenso após a passagem de um novo avião. A mensagem, dirigida a Boris e Joana, apanhou todos de surpresa e rapidamente deu origem a várias interpretações, sem que os concorrentes conseguissem chegar a uma conclusão sobre o seu verdadeiro significado.

Na faixa era possível ler-se: "Boris+Jojaadn. Deixaste-nos cair. Enfim". A forma como a mensagem foi escrita aumentou a confusão e alimentou as dúvidas dos habitantes da casa, que passaram largos minutos a tentar perceber o que estaria por detrás da crítica.

Quem mais sentiu o impacto foi Boris. Bastante preocupado, o concorrente confessou recear que o avião estivesse relacionado com a imagem que tem transmitido no jogo e mostrou-se apreensivo com a reação da mulher ao que tem acontecido dentro da casa. O estado emocional foi tal que Boris chegou a admitir a possibilidade de abandonar o reality show.

Também Joana ficou visivelmente emocionada. A concorrente reconheceu que não conseguiu interpretar a mensagem e mostrou-se afetada com a incerteza em torno do seu conteúdo.

Veja aqui: Lágrimas, choque e dúvidas - Todas as reações ao avião para Boris e Joana

Sem qualquer esclarecimento sobre a origem do avião ou o significado da frase, o momento continuou a dominar as conversas entre os concorrentes, que permaneceram intrigados com aquela que foi uma das mensagens mais misteriosas desta edição do programa.

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

01:40

Raquel abandona sala em lágrimas após confronto com Sara

12:13
01:33

Raquel quebra o silêncio sobre aproximação de Nuno e Sara

11:52
03:18

"Há clima!": Nuno e Sara repetem dança sensual

11:39
01:04

Tatiana e Sara em bate-boca: «Ficaste toda dorida»

11:02
03:35

Ao rubro: Chaves desaparecem e a tensão instala-se

10:42
01:21

Sobe a temperatura! Nuno e Sara dançam bem agarradinhos e o clima aquece

01:42
Mais Vídeos

Mais Vistos

Apaixonaram-se na TVI e estão juntos há 10 anos. Hoje esperam o primeiro filho: «O nosso amor cresceu»

Ontem às 10:27
01:21

Sobe a temperatura! Nuno e Sara dançam bem agarradinhos e o clima aquece

Hoje às 01:42

Choque: Oito meses após assumir namoro, uma das concorrentes mais polémicas de sempre anuncia gravidez

28 jul, 11:08

Bernardina Brito sofreu das maiores transformações da história dos realities. E hoje está outra pessoa

28 jul, 15:19
06:05

Casado há 18 anos e próximo de concorrente. Diana Lopes arrasa postura de Boris

Ontem às 19:25
Ver Mais

Notícias

Diogo Alexandre vai ser pai? Após imagens suspeitas, vencedor do Secret Story conta tudo e surpreende

Há 17 min

Uma casinha e um escorrega: Marco Costa mostra quarto de sonho da filha e não esquece Carolina Pinto

Há 1h e 16min

Cristina Ferreira revela momento tocante fora das câmaras: «Levei um abanão (...) não podemos calar»

Há 1h e 56min

Vem aí o novo reality-show da TVI: Isto é tudo o que já se sabe

Ontem às 19:12

Afinal, Joana tem ou não namorado fora da casa? Estas fotografias respondem a todas as dúvidas

Ontem às 16:50
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Diogo Alexandre vai ser pai? Após imagens suspeitas, vencedor do Secret Story conta tudo e surpreende

Há 17 min

Uma casinha e um escorrega: Marco Costa mostra quarto de sonho da filha e não esquece Carolina Pinto

Há 1h e 16min

Cristina Ferreira revela momento tocante fora das câmaras: «Levei um abanão (...) não podemos calar»

Há 1h e 56min

Afinal, Joana tem ou não namorado fora da casa? Estas fotografias respondem a todas as dúvidas

Ontem às 16:50

Imperdível: Descobrimos o homem de quem Joana tanto fala. E temos imagens para mostrar

Ontem às 16:47
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

24 jul, 21:17
01:51

Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados

24 jul, 19:51
03:42

Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura

24 jul, 19:49
03:23

Defende atrás e critica na cara. Sara usa estratégia de peso com Joaquim

24 jul, 19:43
02:54

Tenso. Boris e Miguel no centro da polémica com Sara: «O que seria...»

24 jul, 19:37
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em biquíni e com homem especial: entre nas férias de sonho de Sónia Jesus!

Ontem às 16:19

Diana Lopes faz revelação sobre o filho que envolve Eva Pais, Diogo Maia e Ariana Miranda

Ontem às 16:05

Surpresa: Bernardina Brito e Diana Lopes no "Big Brother Verão"!

Ontem às 10:38

Marcia Soares faz partilha e avisa: "Poderá ser um bocadinho polémica"

Ontem às 10:03

Foto rara: mãe de Cristina Ferreira tem gesto único com João Monteiro!

Ontem às 09:45
Ver Mais Outros Sites