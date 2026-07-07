Raquel impõe limites a Nuno: «Se for para isso, ponho-te muito facilmente a andar»

No Big Brother Verão, Raquel afirmou que Nuno lhe parece uma pessoa saudável e um bom partido para a sua vida, ao que o concorrente respondeu que ainda têm muito para se conhecer. A resposta não agradou a Raquel, que negou ter dito o que quer que fosse e acusou Nuno de a fazer parecer a única interessada e ciumenta. Irritada, garantiu que não tem mesmo medo de o mandar "de vela".

Um destes quatro concorrentes corre o risco de ser expulso ainda esta noite. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

IRIS – 761 20 20 05

JOÃO GOMES – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 14

VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!