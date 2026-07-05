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Raquel mostra-se pensativa: «há muito boas pessoas aqui»

No Big Brother Verão, Raquel diz o que pensa sobre o que se passa na casa e sobre a estratégia dos outros concorrentes. A jovem destaca que vê «muito boas pessoas» e destaca os valores que defendem. 

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