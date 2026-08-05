Raquel não esconde a mágoa com João Ventura e o concorrente mostra-se chocado: «O que seria...»

No Big Brother Verão, Raquel decide falar com João depois de ter ponderado desistir e, em lágrimas, diz que pode não se ter conseguido justificar bem, na história com Sara. A concorrente afirma ser justo o amigo querer ser imparcial no assunto, mas se o fizesse iria magoá-la. O João diz que Raquel tem o direito de sentir o que sentiu, mas está a ser injusta, pois nunca se colocou do lado da Sara. No Confessionário, João diz que Raquel assumiu a sua atitude como uma traição. Por fim, em lágrimas, Raquel atira que não sai daqui para ser eletricista, pois tem uma profissão com mulheres.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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