Raquel não resiste comentários de Ana Luísa e garante: «Eu contigo tenho uma calma muito especial»

No Big Brother Verão, Ana Luísa admite que, apesar de a Raquel transmitir uma imagem "doce", sente dificuldade em comunicar com a colega. Raquel responde que sensibilidade não é sinónimo de fragilidade e garante ter uma "calma especial" reservada precisamente para Ana Luísa.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

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