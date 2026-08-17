Raquel pede desculpa a Afonso após a Gala, mas a reação do concorrente não é a esperada

Depois de terminar a Gala do Big Brother Verão, Raquel pede desculpa a Afonso por o ter colocado «na sombra». Apesar do pedido de desculpas, Afonso mostra-se desiludido com a escolha da concorrente, garantindo que nunca diria no confessionário aquilo que Raquel disse sobre si.
Afonso confessa ainda ter sentido «desprezo» por parte da concorrente. A situação acaba por dar mais argumentos a Tatiana para criticar Raquel, que agora terá de se defender enquanto está nomeada.
Mais tarde, Afonso conta a Boris que Raquel lhe pediu desculpa. Boris critica a atitude da concorrente e lembra que Raquel ficou chateada com Afonso depois de ouvir a justificação apresentada, mostrando-se, por isso, pouco convencido com o pedido de desculpas.