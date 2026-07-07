Raquel pede perdão a família de Nuno e foge a perguntas de Maria Botelho Moniz: «Não quero mesmo continuar a falar…»

No Big Brother Verão, Raquel mostra-se arrependida pela forma com falou de Nuno e pede perdão à família. Após perguntas de Maria Botelho Moniz, Raquel recusa-se a falar.
Um destes quatro concorrentes corre o risco de ser expulso ainda esta noite. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
IRIS – 761 20 20 05
JOÃO GOMES – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 14
VANESSA – 761 20 20 18
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