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Raquel prejudica-se em prol dos outros? Tatiana acha que sim

No Big Brother Verão, o anfitrião lança uma dinâmica.

Tatiana é o segunda a começar e atribui “o desejo da verdade” a Raquel, porque é algo que deseja para ela. A concorrente acha que Raquel guarda demasiado para ela e prefere isso do que magoar os outros, o que acaba por ser prejudicial para ela. Raquel confirma.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas

VOTE PARA SALVAR:

BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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