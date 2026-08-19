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Raquel recusa-se a dormir com Vanessa e o caos instala-se: «Birra»

No Big Brother Verão, Raquel diz a João que vai dormir na Sala pois não se sente confortável para dormir com a Vanessa. O colega tenta encontrar a melhor solução para todos e mudam de camas entre si. Sara afirma que não entende a birra da colega e Raquel explica que não consegue dormir bem ao lado de alguém que tenha assuntos pendentes. Vanessa diz a Boris que já não vai passar mais panos quentes a Raquel e refere ainda que quem vai ficar mal na fotografia são eles, porque Raquel anda muito isolada dos restantes. Boris não tem dúvidas de que Raquel está a jogar com a vitimização. 

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas

VOTE PARA SALVAR:

BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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