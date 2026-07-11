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Sobre este vídeo

Raquel usa metáfora dos "pescadores" e dos "mergulhadores" para mostrar o seu desagrado com o Nuno

No Big Brother Verão, Raquel desabafa com Íris e Vanessa sobre a conversa que teve com Nuno. As colegas entram na conversa e usam essa mesma metáfora para dar a sua opinião, e Raquel não esconde o receio daquilo que os seus amigos e familiares possam estar a pensar de toda a situação.

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ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

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