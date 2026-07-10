No “Dois às 10”, recebemos Liliana e Ricky, que entraram juntos na casa do “Secret Story 10” e conquistaram o carinho do público. Depois de Liliana ter alcançado um brilhante terceiro lugar, o casal regressa ao programa para recordar a experiência no reality show e revelar como tem sido o regresso à rotina. Acompanhados pela filha, Maria, partilham os desafios e as alegrias desta nova fase da vida. Durante a conversa, Liliana recorda o emocionante reencontro com a filha e revela que a reação inesperada da pequena à sua saída da casa a deixou profundamente abalada: "Partiu-me o coração".
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Reação inesperada da filha à saída da casa deixou Liliana devastada: “Partiu-me o coração”
- Dois às 10
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Reação inesperada da filha à saída da casa deixou Liliana devastada: “Partiu-me o coração”
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