VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Rebenta-se o balão e instala-se o caos: decisão de Afonso deixa Sara indignada

No Big Brother Verão, a distribuição de Tarefas começa com o Líder a rebentar o balão que sobrou da Gala e descobre que há 4 concorrentes de férias, à sua escolha. Acaba por escolher Tatiana, Ana Luísa, Vanessa e o Ventura. Sara mostra-se indignada. Veja tudo.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo aqui

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

03:12

«Atira o veneno e depois sai para os outros se queimarem»: Tatiana revela o que pensa da influência de Ana Luísa

19:49
05:05

Era só um batom… até Vanessa pegar nele e acabar por dar muito que falar na Casa

19:42
03:39

«Isto é mesmo uma casa de loucos»: Ana Luísa acaba em lágrimas, exausta e responde a Sara com farpa

19:33
06:17

Em lágrimas: Boris chega ao limite após o Especial e pondera decisão drástica

19:29
03:05

Tatiana emociona-se com gesto de Afonso e faz confissão inesperada: «É a primeira vez que sinto este carinho»

19:20
02:34

Uma conversa de coração aberto entre Boris e Nuno: «Fiquei com medo»

19:07
Mais Vídeos

Mais Vistos

Não vai acreditar com quem Sara Jesus foi ter ao Algarve. É uma cara bem conhecida dos realities

Hoje às 12:16

Uma mulher! Filha de Sérgio e Verónica do Big Brother já tem 24 anos: Veja como está crescida

Hoje às 10:51

Susto! Às 35 semanas de gravidez, Sara Sistelo foi internada: «Más notícias e indução do parto»

Hoje às 14:17

Com uma beleza comparada a uma estrela mundial: Veja as melhores fotos de Raquel do Big Brother Verão

2 jul, 16:37

Cláudio Viana desesperado por causa do filho: «Ajudem-nos por favor, já chega desta brincadeira de mau gosto»

Hoje às 15:24
Ver Mais

Notícias

Entrou no Big Brother, apaixonou-se, mas foi "deixado" pela namorada. Agora brilha em projetos da TVI

Há 1h e 55min

Ao lado de grandes atores. Poucos sabem, mas este ex-concorrente de reality show faz parte do elenco da novela da TVI

Há 2h e 18min

Liliana Oliveira comenta polémica na Casa do Big Brother Verão. E recorda o que viveu com o ex-noivo Zé: «Uma verdade que dói»

Há 3h e 18min

Cláudio Viana desesperado por causa do filho: «Ajudem-nos por favor, já chega desta brincadeira de mau gosto»

Hoje às 15:24

Susto! Às 35 semanas de gravidez, Sara Sistelo foi internada: «Más notícias e indução do parto»

Hoje às 14:17
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Entrou no Big Brother, apaixonou-se, mas foi "deixado" pela namorada. Agora brilha em projetos da TVI

Há 1h e 55min

Cláudio Viana desesperado por causa do filho: «Ajudem-nos por favor, já chega desta brincadeira de mau gosto»

Hoje às 15:24

Susto! Às 35 semanas de gravidez, Sara Sistelo foi internada: «Más notícias e indução do parto»

Hoje às 14:17

Não vai acreditar com quem Sara Jesus foi ter ao Algarve. É uma cara bem conhecida dos realities

Hoje às 12:16

Bernardina Brito mostra momento cúmplice inédito e surpreende: «Que saudades deste abraço»

Hoje às 11:45
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:20

Gala prestes a chegar ao fim e a tensão explode: Joana e João Ventura entram em confronto

Ontem às 00:51
01:08

Fogo no parquinho. Joana lança farpa e é João Ventura quem responde: «Se calhar devias ter dito isso enquanto estavas cá dentro»

Ontem às 00:49
02:35

Momento emocionante! Raquel é recebida em estúdio com aplausos e Maria Botelho Moniz surpreende com forte elogio

Ontem às 00:40
01:41

Irmã de Sara abre o coração sobre a curva da vida: «Tem aquela capa...»

23 ago, 23:43
04:59

Comovida com a curva da vida de Sara, Maria Botelho Moniz faz um pedido à concorrente: «De mulher para mulher...»

23 ago, 23:41
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

A caminho do fim: "Big Brother Verão" ganha novo leque de nomeados!

Ontem às 22:34

"Big Brother All Stars" vai pegar fogo: rivais reencontram-se no novo reality show da TVI!

Ontem às 19:01

Filho mais velho de Telmo e Célia do "Big Brother" cresceu e já é um homem: «Carinha do pai»

Ontem às 16:34

Maria Botelho Moniz alvo de crime: "Nunca tomei este produto!"

Ontem às 15:51

Marco Costa partilha marcante ilustração e faz esclarecimento: "Não pretende diminuir, julgar ou ofender"

Ontem às 10:25
Ver Mais Outros Sites