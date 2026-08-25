Rebenta-se o balão e instala-se o caos: decisão de Afonso deixa Sara indignada

No Big Brother Verão, a distribuição de Tarefas começa com o Líder a rebentar o balão que sobrou da Gala e descobre que há 4 concorrentes de férias, à sua escolha. Acaba por escolher Tatiana, Ana Luísa, Vanessa e o Ventura. Sara mostra-se indignada. Veja tudo.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18