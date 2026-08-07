Receosas ou arrependidas? Mariana Sá e Sara refletem as consequências da "dança sensual"

No Big Brother Verão, hoje de manhã, no Jardim, Sara pergunta a Mariana se está nervosa para domingo e a colega confirma. Sara mostra-se receosa por ter gasto dinheiro do premio final, na noite de ontem. Mariana diz que estão num jogo e “é o que é”. No Quarto, Raquel assume ter um feeling de quem poderá sair, mas não o quer divulgar. Sem saber, Tatiana afirma que Raquel está errada no prognostico.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16