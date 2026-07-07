Relação aprovada? Família e Amigos de Mariana Sá e Miguel falam sem filtros

No Big Brother Verão, a família e amigos de Mariana Sá e Miguel deram uma entrevista em exclusivo ao repórter TVI, Sérgio Ferreira. Durante o momento, os familiares e amigos, comentaram o estado atual da relação.

Um destes quatro concorrentes corre o risco de ser expulso ainda esta noite. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

IRIS – 761 20 20 05

JOÃO GOMES – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 14

VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!