Relações cortadas: Sara toma posição e escolhe desfazer amizade com concorrente da Casa

No Big Brother Verão, os concorrentes são confrontados com os maiores conflitos do dia. Durante o Especial, o tema "Fanny e João Mota" volta a ser abordado.

Recorde tudo:

A Cadeira Quente começa com Sara a recordar um dos momentos que mais a incomodou dentro da Casa. A concorrente confessa ter-se sentido muito mal ao perceber que os colegas estavam a conspirar contra ela e a comparar a sua relação com Boris à de Fanny e João Mota.

Sara acusa ainda os colegas de terem falado «nas costas», por não terem tido coragem para abordar diretamente a situação consigo. A concorrente garante que esperava mais frontalidade por parte dos colegas, sobretudo de Boris, tendo em conta a proximidade que mantém com ele.

O tema acaba por dar origem a uma nova picardia entre Boris e Tatiana. Boris acusa a colega de manipulação e afirma que Tatiana é a única pessoa dentro da Casa que não consegue manipular.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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