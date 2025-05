Renata Reis reage: «É muito estranho ver as imagens e os beijinhos»

No «Dois às 10», recebemos Renata Reis, ex-concorrente e capitã do «Big Brother 2025». A convidada recordou a sua participação na «Secret Story» e o antigo relacionamento com Maycon Douglas. A ex-concorrente confessou que rever as imagens antigas lhe causou estranheza, afirmando que esse período da sua vida já pertence ao passado. Saiba mais em TVI Player