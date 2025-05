Renata surpreende Cristina Ferreira com confissão: «A Solange é perigosa. Não confio nela!»

No «Dois às 10», o foco recai sobre a análise do jogo de Solange no «Big Brother», especialmente no que diz respeito à sua capacidade de reação e estratégia. A questão central é se Solange é uma jogadora proativa ou se a sua atuação é meramente reativa aos acontecimentos. Renata Reis acaba por revelar a sua análise a Cristina Ferreira e surpreende a apresentadora. Saiba mais em TVI Player