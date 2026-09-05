Revelação! Há um novo elemento no jogo do Big Brother All Stars: Saiba tudo aqui

Revelamos mais uma pista misteriosa sobre o Big Brother All Stars, desta vez relativa a um novo elemento do jogo.

O Big Brother All Stars estreia a 6 de setembro na TVI, com Maria Botelho Moniz na apresentação. A edição especial, que assinala os 26 anos do reality show em Portugal, vai reunir sete vencedores de edições anteriores e alguns finalistas, colocando-os numa disputa pelo título de “melhor dos melhores”. O programa terá novas regras, poderes inéditos e dinâmicas diferentes, obrigando os concorrentes a adaptar as suas estratégias apesar da experiência que já têm no formato.