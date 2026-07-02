Romance à vista? Mariana Sá admite interesse em Miguel e faz revelação inesperada

Os possíveis romances dentro da casa do Big Brother Verão continuam a dar que falar. Numa conversa com Joana, Mariana Sá refletiu sobre a dinâmica da Banca dos Beijos e admitiu que o que aconteceu com Mariana Salgueiro poderá ser o episódio que mais impacto terá no jogo.
Durante a conversa, Mariana não escondeu a boa impressão que tem de Miguel. A concorrente descreveu o colega como "muito fixe", revelou que se sente confortável ao lado dele e confessou que, apesar de não ter entrado no programa à procura de um relacionamento, não exclui a possibilidade de se envolver com alguém dentro da casa.
Mariana fez ainda uma revelação divertida sobre o seu tipo de homem, assumindo que tem o "grave problema" de se sentir atraída por "bad boys". Questionada por Joana sobre qual dos concorrentes mais corresponde ao seu gosto físico, a resposta foi imediata: Miguel. Veja o momento.