Rumor verdadeiro ou falso? Tatiana é franca com Sara: «É por isso que estou aqui a pedir desculpas»

No Big Brother Verão, Tatiana lançou o rumor de que Sara lhe pediu que a ajudasse a alimentar uma narrativa de romance com Nuno, insinuando que o sentimento de Sara por Nuno não é verdadeiro, mas sim jogo. Agora, numa conversa em privado, ambas tentam esclarecer tudo e Tatiana pede desculpas à colega.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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