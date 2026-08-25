Rumor verdadeiro ou falso? Tatiana é franca com Sara: «É por isso que estou aqui a pedir desculpas»

No Big Brother Verão, Tatiana lançou o rumor de que Sara lhe pediu que a ajudasse a alimentar uma narrativa de romance com Nuno, insinuando que o sentimento de Sara por Nuno não é verdadeiro, mas sim jogo. Agora, numa conversa em privado, ambas tentam esclarecer tudo e Tatiana pede desculpas à colega.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18