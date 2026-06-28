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Sobre este vídeo

Sara, a fofoqueira mais conhecida de Guimarães: Frontal e sem papas na língua

No Big Brother Verão, Sara é Gerente de um café familiar em Guimarães, divide os dias entre o trabalho e a paixão pelas motas. Trabalhadora, direta e muito determinada, admite que gosta de liderar e tem dificuldade em receber ordens. Solteira há mais de um ano, brinca que prefere rapazes mais tranquilos para poder ser ela a mandar. Não consegue ficar calada perante mentiras ou injustiças.  

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