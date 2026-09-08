VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Sara abre o coração sobre o que sente por Nuno

No “Dois às 10”, recebemos Sara, a grande vencedora do “Big Brother Verão”. Depois de semanas de emoções, desafios e muita intensidade dentro da casa, a vencedora está agora connosco para falar sobre a experiência, a vitória e tudo o que aconteceu até ao grande momento final.

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

03:13

«Falta de nível»: Francisco Monteiro dispara sem filtros contra Helena Isabel. Veja o que aconteceu

18:41
04:59

Catarina Miranda e Luís entram em confronto aceso e há uma acusação inesperada

18:35
03:54

«Tu chamaste-lhe drogado»: Francisco Monteiro e Diogo Marcelino não dão tréguas

18:26
04:04

Helena Isabel surpreende ao falar do ex de Catarina Miranda. E há detalhes inéditos

18:18
12:57

A ferver! Vera atira frase viral a Joana Sobral. E o clima acaba por aquecer

16:59
05:21

Helena Isabel chama a atenção a Diogo Cunha. E o tema envolve as nomeações

16:39
Mais Vídeos

Mais Vistos

Alerta: Menos de 48 horas depois de ter começado o BB All Stars já se fala em desistir. Saiba tudo

Hoje às 11:17
01:30

Vera Cláudia e Catarina Miranda ficam impressionadas com físico de Joana Albuquerque: «Estás a ficar...»

Hoje às 12:05
04:22

Francisco Monteiro reage a provocação de Catarina Miranda: «Tu és a coisa mais low cost»

Hoje às 12:56

Eram inseparáveis e envolveram-se com o mesmo homem. Hoje trocam farpas: «Se agressividade faz de alguém uma estrela...»

Hoje às 10:48

Juntos há anos e com dois filhos, eram das famílias mais bonitas dos realities. Agora estarão separados: «Novo capítulo»

6 set, 11:45
Ver Mais

Notícias

Entrou com um segredo e saiu com uma história de amor: recorde Jéssica Maria na Casa dos Segredos

Há 1h e 33min

Maria Botelho Moniz é comparada a estrela internacional. E vai surpreender-se quando perceber quem é

Há 2h e 32min

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

Há 2h e 46min

Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...»

Há 3h e 31min

Alerta: Menos de 48 horas depois de ter começado o BB All Stars já se fala em desistir. Saiba tudo

Hoje às 11:17
Ver Mais Noticias

FORA DA CASA

Entrou com um segredo e saiu com uma história de amor: recorde Jéssica Maria na Casa dos Segredos

Há 1h e 33min

Maria Botelho Moniz é comparada a estrela internacional. E vai surpreender-se quando perceber quem é

Há 2h e 32min

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

Há 2h e 46min

Afonso Leitão proibido de se aproximar de Catarina Miranda? Advogado conta tudo

Hoje às 10:06

Mundo dos realities em choque: Ex-concorrente morre aos 41 anos. E tudo começou com uma pequena indisposição

Hoje às 09:45
Ver Mais Fora da Casa

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

Há 2h e 46min

Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...»

Há 3h e 31min

Eram inseparáveis e envolveram-se com o mesmo homem. Hoje trocam farpas: «Se agressividade faz de alguém uma estrela...»

Hoje às 10:48

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

6 set, 23:10

Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

6 set, 23:03
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother": de volta à vida real, Boris Carvalho mostra "porto seguro"!

Há 23 min

"Cartas do tribunal e contas para pagar": Catarina Miranda está no "Big Brother"... mas deixou uma surpresa cá fora!

Há 1h e 17min

Marcia Soares dá opinião sobre concorrentes do "Big Brother": "O caráter e o feitio estão lá"

Há 1h e 54min

"Big Brother": Nuno Pereira esteve com Cristiano Ronaldo... e há uma imagem que prova este encontro!

Há 2h e 30min

Após polémicas no "Big Brother", Boris Carvalho mostra imagem única: "Amor da minha vida"

Há 2h e 51min
Ver Mais Outros Sites