Sara acaba em lágrimas ao ouvir as palavras dos colegas

No Big Brother Verão, o Big Brother promove um momento de partilha com base em frases e objetos. Sara é a primeira e explica que tem mantido fechada a sua parte mais amiga e sensível por tudo o que já viveu ao longo da sua vida. Assume que é uma defesa sua. Vanessa pede a Sara para se permitir a sentir e a viver tudo com intensidade. Boris afirma que todos conseguiram ver esse lado amável e meigo de Sara. Nuno diz que vendo a curva da vida percebem que ela passou por situações bastante marcantes e que tem o orgulho na mulher que ela é. Sara fica em lágrimas ao ouvir as opiniões dos colegas e revela que eles estão mais atentos a si do que pensa.

No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

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