Sara acusa João de “jogo sujo” ao deparar-se com almoço preparado pelo concorrente com algo polémico

Afonso escolheu Ana Luísa, João e Vanessa para o almoço do Líder e explicou que quis proporcionar um momento especial aos colegas, como forma de lhes dar um “mimo”.

Durante o almoço, Ana Luísa refletiu sobre a experiência na Casa e defendeu que ninguém está verdadeiramente sozinho no jogo. A concorrente considera que é necessário jogar com estratégia, mas também com clareza.

João Ventura aproveitou o momento para partilhar algumas das suas inquietações. O concorrente revelou que tem refletido bastante sobre aquilo que lhe dizem nas dinâmicas, uma vez que sente que é, por vezes, maltratado pelos colegas e, depois, questionado sobre se quer dormir com eles.

A referência surgiu a propósito de Nuno e da relação entre os dois concorrentes.

Entretanto, noutro momento, Sara deparou-se com o almoço preparado por João e não escondeu a sua reação. Para a concorrente, a atitude do colega não passou de “jogo sujo”.