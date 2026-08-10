Sara admite o que sente quando enfrenta João: «Dá-me gozo ir contra ele»

No Big Brother Verão, a Cadeira Quente continua e o Big Brother decide mostrar a mensagem que o ex-concorrente Pedro enviou sobre João ser um” leão”, mas nas costas ser um “cordeiro”.

Sara concorda com a frase e João pergunta se a colega quer ser maltratada. No confessionário, João afirma que Sara tem sempre as armas apontadas para ele. Já na Sala, João diz que dá jeito a Sara tê-lo como seu oponente. No confessionário, Sara assume dar-lhe gozo ir contra o colega. Por fim, Sara diz ir contra opiniões e não contra pessoas.

Recorde o que aconteceu na gala:

A noite deste domingo, dia 9 de agosto, ficou marcada por mais uma gala repleta de reviravoltas. Os concorrentes começaram a nomear sem saber que estavam, na verdade, a votar para um colega ficar imune, João Ventura foi o escolhido.

Um comentário polémico de Boris sobre Raquel gerou desconforto na casa, com a concorrente a garantir que não gosta de "estar numa posição em que a mulher é sexualizada". Marta Cardoso entrou ainda com uma missão inédita: levar frases de ex-concorrentes para Afonso comentar. Sara foi a primeira salva da noite.

Na Prova do Líder, o Big Brother voltou a surpreender com uma reviravolta inesperada. Boris venceu a liderança, ficou imune e nomeou diretamente Tatiana, que, no volte-face do nomeado, escolheu Afonso para ficar nomeado diretamente.

A noite teve também um pedido de namoro histórico: Miguel oficializou a relação com Mariana Sá, num momento emotivo que gerou indignação ao saber-se que o concorrente gastou 6.000 euros do prémio final no pedido.

Na Curva da Vida, Tatiana abriu o coração sobre um passado.

A liderança de Miguel acabou por não ser bem-sucedida, trazendo-lhe uma consequência negativa: começa com dois votos a mais nas nomeações.

Mariana Sá foi a expulsa da noite e, já em estúdio, reagiu ao encontro inesperado com a família de Miguel.

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