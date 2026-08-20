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Sara arrasa Raquel e Nuno reage com um enigmático «sem comentários»

No Big Brother Verão, na atividade que põe à prova comparação entre os concorrentes, Raquel deve comparar-se ao nível de ser “conflituosa” com alguém e a concorrente opta por escolher Sara como uma concorrente mais conflituosa que ela.

Sara acusa-a de ser conflituosa «por baixo dos lençóis» ao contrário dela que ao menos entra em conflitos à vista. Ventura defende Raquel e frisa não concordar com Sara. Por outro lado, questionado pelo anfitrião, Nuno frisa “sem comentários”. Veja as reações.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas

VOTE PARA SALVAR:

BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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