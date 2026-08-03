VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Sara arrasa Raquel e o clima aumenta: «Os portugueses conhecem-te»

No Big Brother Verão, durante cadeira quente, Sara arrasa Raquel e o clima aumenta: «Os portugueses conhecem-te».

Recorde o que aconteceu na gala:

A noite deste domingo, dia 2 de agosto, ficou marcada por mais uma gala intensa. A equipa vermelha venceu as provas da semana, e a equipa azul escolheu Mariana Sá para receber a nomeação direta.

Raquel e Sara protagonizaram um confronto em direto, depois de Raquel explicar comentários feitos sobre a colega, e Sara recebeu um forte aplauso do público. Joana leu, em lágrimas, uma mensagem do namorado sobre as polémicas com Boris, e João Ventura viveu momento semelhante ao ouvir uma mensagem do irmão.

Houve ainda novos poderes em jogo: Raquel ficou com a possibilidade de eliminar dois votos das nomeações e Nuno recebeu a missão de estar 24 horas inseparável de Raquel, valendo cinco mil euros para o prémio final.

A Curva da Vida de Boris foi um dos momentos mais fortes da noite, e a expulsão acabou por recair sobre Joana, deixando o amigo inconsolável. Miguel foi eleito o novo líder e nomeou diretamente Ana Luísa, enquanto Sara conquistou o poder da troca, que promete usar já na noite de segunda-feira, no Especial.

Acompanhe tudo ao minuto aqui

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

06:51

Raquel mostra-se carinhosa com Nuno ao acordar e conta pormenores da noite

10:23
05:15

Unidos contra Tatiana? A concorrente reage «Aprende a lidar com isso»

09:27
04:09

«Já te dei palco»: Tatiana e Mariana Sá de costas voltadas em discussão forte e feia

09:10
02:34

Não se podem ver: Afonso mantem-se calmo e Tatiana perde a cabeça com o concorrente

08:45
03:32

«Prefiro passar por incoerente»: Raquel deixa tudo em pratos limpos mas há quem não fique convencido

08:26
03:06

Nuno pede a Raquel que admita as suas palavras: «Qual é o problema de dizeres que é ciúme?»

08:20
Mais Vídeos

Mais Vistos

04:04

Imperdível! Joana é surpreendida com presenças inesperadas em estúdio

Hoje às 00:44

De cortar a respiração. Maria Botelho Moniz dá lição de elegância com look azulão na gala do Big Brother

Ontem às 22:02
02:29

Com 10% dos votos, esta concorrennte está expulsa do Big Brother Verão

Hoje às 00:04
19:04

Quem nomeou quem? Veja aqui as escolhas da semana

Hoje às 00:55
10:44

Joana é expulsa, mas é Boris quem fica inconsolável. Veja aqui todas as reações

Hoje às 00:16
Ver Mais

Notícias

Acompanhada? Cristiana Jesus está de férias e há um detalhe que não está a escapar aos fãs

Há 9 min

Arrepiante! Marco Costa partilha momento de pura ternura entre a filha e a bisavó

Há 46 min

Sónia Jesus está fora do país com companhia especial e o inesperado aconteceu: Vitó reagiu

Há 1h e 36min

Cristina Ferreira mostra o melhor das suas férias em Maiorca e deixa pista sobre um grande "desafio": «Vou dizendo coisas»

Há 2h e 6min

«Assistente pessoal»: Nos bastidores, gesto do filho de Maria Botelho Moniz emociona. As imagens falam por si

Há 2h e 48min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Acompanhada? Cristiana Jesus está de férias e há um detalhe que não está a escapar aos fãs

Há 9 min

Arrepiante! Marco Costa partilha momento de pura ternura entre a filha e a bisavó

Há 46 min

Sónia Jesus está fora do país com companhia especial e o inesperado aconteceu: Vitó reagiu

Há 1h e 36min

Cristina Ferreira mostra o melhor das suas férias em Maiorca e deixa pista sobre um grande "desafio": «Vou dizendo coisas»

Há 2h e 6min

«Assistente pessoal»: Nos bastidores, gesto do filho de Maria Botelho Moniz emociona. As imagens falam por si

Há 2h e 48min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

24 jul, 21:17
01:51

Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados

24 jul, 19:51
03:42

Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura

24 jul, 19:49
03:23

Defende atrás e critica na cara. Sara usa estratégia de peso com Joaquim

24 jul, 19:43
02:54

Tenso. Boris e Miguel no centro da polémica com Sara: «O que seria...»

24 jul, 19:37
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Inês Simões: "Mais de 8 horas de espera com pulseira amarela numa cadeira de rodas num hospital público não pode ser aceitável. Não pode!"

Há 1h e 56min

Já conhece "o novo assistente pessoal de Maria Botelho Moniz"? É uma pessoa conhecida!

Há 2h e 27min

"Big Brother Verão". Joana é expulsa... e Boris fica inconsolável!

Hoje às 00:11

Boris reconhece: "Nem sei como não fui preso"

Ontem às 23:42

Após polémica, namorado de Joana aponta o dedo a Boris: "Não levei de ânimo leve algumas coisas"

Ontem às 22:31
Ver Mais Outros Sites