Sara "atira areia para os olhos" dos colegas: «Sinto falta do meu cigarro (…) E acho que já estou a aguentar muito»

No Big Brother Verão, Ana Luísa, Mariana Salgueiro, João Ventura e Sara partilham almoço dos nomeados. Sara falou sobre a sua hipotética privação de tabaco. O que as colegas não sabem é que a concorrente tirou dinheiro do prémio final para o poder fazer.
Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
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