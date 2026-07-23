Sara chora compulsivamente: «Tem que humilhar assim as pessoas? É falta de noção»

No Diário do Big Brother Verão, em lágrimas, Sara desabafa com Tatiana sobre a discussão que teve com Boris devido à Tarefa Semanal. Tatiana diz para a colega não demonstrar fraqueza, mas Sara não concorda e afirma que a humilhação que sofreu foi falta de noção. No Confessionário, em lágrimas, Sara afirma estar muito cansada. No Alpendre, Sara diz a Joaquim que ninguém tem o direito de a tratar assim. Sara diz estar exausta de pessoas burras e acrescenta que Miguel ouviu a confusão e teve de se meter. Joaquim pede para que Sara não meta os dois no mesmo saco.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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