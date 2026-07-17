No Big Brother Verão, durante almoço, Raquel perde a cabeça com Nuno: «Não me dirijas a palavra». Nuno rebate: «Já te topei». Após este momento de grande tensão, Sara consola Nuno, que está irredutível em relação a Raquel: «Esquece (...) vocês conhecem-me».
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16