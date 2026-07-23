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Sobre este vídeo

Sara continua a boicotar as tarefas e os colegas já perceberam: «Caprichosa, mimada»

No Diário do Big Brother Verão, Sara continua encarregue de boicotar as tarefas domésticas e para tal, recusa-se a lavar a loiça. Sara crítica a forma com Boris dividiu as tarefas, mas o Líder responde que estão todos relaxados e satisfeitos. Íris acaba por ir lavar e Boris comenta que Sara “é bandida”. Tatiana defende Sara e acusa-a de na Casa da Avó apenas dormir. Sara diz que Tatiana é mentirosa e Iris fica chocada.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18

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