No Big Brother Verão, Sara convida alguns colegas para o almoço da líder. Saiba quem foram os eleitos e veja as reações.
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Sara convida colegas para o almoço do líder. Conheça os contemplados
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Sara convida colegas para o almoço do líder. Conheça os contemplados
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