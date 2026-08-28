Sara dá resposta a Tatiana e a concorrente pede-lhe para parar: «Eu estou mal, para»

No Big Brother Verão, Sara e Tatiana tiveram uma acesa discussão que acabou por envolver toda a casa. Tatiana continua a provocar reações depois da dinâmica e o clima aquece novamente. Sara responde à colega e Tatiana pede-lhe que pare.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18