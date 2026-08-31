No Big Brother Verão, ainda sobre Nuno, Ventura confessa que apesar de não se procurarem, seria agradável conversarem fora das dinâmicas. O anfitrião repara que Sara está pensativa e chama-a a dar a sua opinião. Ventura interrompe-a e os dois começam a discutir. Ao dar, finalmente, a sua opinião, Sara defende Nuno e afirma que «se há aqui alguém básico, acho que são eles», referindo-se a Ventura e Vanessa. Veja o que aconteceu.
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Sara defende Nuno e vira as acusações contra Ventura e Vanessa: «Se há aqui alguém básico, acho que são eles»
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