Sara deixa recado a Miguel: «Não vim para aqui mostrar as minhas habilidades para beijar»

No Big Brother Verão, Ventura traz um novo tema à Cadeira de acusação, uma vez que o incomodou.

Ventura afirma que Miguel deu a entender a Sara que ela "nem para" estar com alguém no jogo, "teve habilidade". Sara e Miguel entram num bate boca, mas Sara deixa claro: «não vim para aqui mostrar as minhas habilidades para beijar».

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17