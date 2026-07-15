VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Sara desabafa com Tatiana: «Não gostei do que ouvi mas não lhes vou dar canal»

No Big Brother Verão, Sara diz a Tatiana que não quer dar corda ao João. Tatiana ressalva que, apesar da amizade, o jogo é individual e nem sempre concorda com as atitudes dele. Sara acrescenta que viu imagens de João e Vanessa a comentarem-na durante toda a noite enquanto remavam.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16

Acompanhe tudo aqui

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

02:12

Primeira decisão da Líder! Mariana Sá sai da Casa da Avó e troca com colega inesperado

19:58
04:18

Há um novo Líder na Casa. Saiba quem foi escolhido

19:57
07:21

Última Hora! Golpe de Estado na casa destitui Afonso do cargo de Líder

19:47
03:35

Tatiana entra em “bate-boca” aceso com concorrentes da Casa da Avó. E este foi o motivo

19:41
02:25

Hilariante! Cansaço gera reação inédita de Tatiana

19:33
03:51

Após imagens polémicas, Sara revolta-se com colegas: «É tudo nas costas»

19:27
Mais Vídeos

Mais Vistos

Lábio aberto e nariz em ferida: Ariana Miranda explica ao detalhe o que aconteceu e vai deixá-lo chocado

Hoje às 16:03

Aconteceu! Carolina Pinto abre o jogo sobre a separação com Marco Costa e acaba em lágrimas: «Fui pedida em casamento»

Hoje às 10:19

Cristina Ferreira mostra a refeição que está a dar que falar: «Almoço, lanche e jantar» de uma só vez

Hoje às 09:57

Diogo Maia quebra o silêncio sobre o estado de saúde de Ariana Miranda e deixa mensagem emotiva

Hoje às 11:20

Luto: João Gomes perde companheira de cinco anos e a mãe ainda desconhece a notícia

Ontem às 17:29
Ver Mais

Notícias

Sem que ele saiba, mulher de Boris Carvalho quebra o silêncio e deixa forte indireta nas redes sociais

Há 2h e 22min

Radiante, Joana d'Albuquerque faz partilha sobre nova fase: «Finalmente disse que sim»

Há 3h e 24min

É a concorrente mais polémica deste Big Brother Verão. Cá fora, soma elogios com fotografias ousadas nas redes sociais

Hoje às 17:07

Lábio aberto e nariz em ferida: Ariana Miranda explica ao detalhe o que aconteceu e vai deixá-lo chocado

Hoje às 16:03

Joana d'Albuquerque exibe compra de luxo e deixa a Internet boquiaberta

Hoje às 15:51
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

Ontem às 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

Ontem às 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Sem que ele saiba, mulher de Boris Carvalho quebra o silêncio e deixa forte indireta nas redes sociais

Há 2h e 22min

Radiante, Joana d'Albuquerque faz partilha sobre nova fase: «Finalmente disse que sim»

Há 3h e 24min

Joana d'Albuquerque exibe compra de luxo e deixa a Internet boquiaberta

Hoje às 15:51

Três passos que fazem a diferença: A rotina matinal de Cristina Ferreira está a dar que falar e é fácil de replicar

Hoje às 15:47

Tinha viagem de sonho marcada, mas acabou burlado em milhares de euros. Ex-concorrente do Big Brother expõe esquema

Hoje às 15:34
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:58

Ana Luísa é implacável com Tatiana: «Parece que fazes parte de outro programa, da elite»

Hoje às 15:05
06:19

A ferver. Tatiana e Mariana Sá envolvem-se num bate-boca aceso: «Cuidado, a queda é grande»

Hoje às 14:39
04:23

Concorrentes dão tudo na composição do Hino Casa da Avó. E o resultado é hilariante

Hoje às 14:21
02:14

Bate-boca aceso entre João Ventura e Joaquim acaba com indiretas certeiras: «Não quero aprender o que me tens para ensinar»

Hoje às 12:24
04:04

Opinião de Joaquim gera discórdia e o concorrente pede: «Não se virem contra mim...»

Hoje às 12:23
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

David Maurício explica decisão radical: "Senti que estava muito deslumbrado"

Hoje às 16:23

Após (nova) despedida, Daniel Guerreiro e Soraia Moreira planeiam viagem romântica: "Em agosto, queremos ir"

Hoje às 15:14

David Maurício vítima de burla: "No total, perdemos 11 mil e tal euros"

Hoje às 12:47

Alerta burla. Ex-concorrente do Big Brother expõe esquema que o fez perder milhares de euros

Hoje às 11:48

Participou em três reality shows da TVI e afastou-se das redes sociais. Agora, está de regresso e assume nova namorada

Hoje às 10:57
Ver Mais Outros Sites