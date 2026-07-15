Sara desabafa com Tatiana: «Não gostei do que ouvi mas não lhes vou dar canal»

No Big Brother Verão, Sara diz a Tatiana que não quer dar corda ao João. Tatiana ressalva que, apesar da amizade, o jogo é individual e nem sempre concorda com as atitudes dele. Sara acrescenta que viu imagens de João e Vanessa a comentarem-na durante toda a noite enquanto remavam.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16