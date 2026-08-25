Sara desabafa sobre Tatiana: «Já me arrependi de ter falado com ela»

Após o Especial do Big Brother Verão, as atitudes de Tatiana continuam a dar que falar. Sara revela estar arrependida de ter falado com a colega, sobre o rumor de que esta lhe pediu que alimentasse uma história romântica com Nuno.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18