Sara desfaz-se em elogios a Nuno e o clima aquece

No Big Brother Verão, depois da atividade, Nuno isola-se a chorar. Pouco depois, vai para o exterior e deita-se ao lado de Sara que recorda que já o tinha avisado que esta última semana era mais intensa. Sara pergunta se ele quer falar e ele assume que lhe custa voltar a falar do que já passou. Sara responde que para além da irmã, agora há milhares de portugueses orgulhosos dele. Sara diz que nunca pensou que o gajo maniento que viu no primeiro dia “fosse esta coisinha”. Acrescenta que Nuno é muito forte e tem um coração que não cabe dentro dele. Os dois abraçam-se.
No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18