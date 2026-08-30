Sara e a irmã derretem corações com momento cúmplice e Maria Botelho Moniz não fica indiferente

No Big Brother Verão, Sara é a terceira concorrente a ir ter com a irmã. O momento é delicado e ambas são muito rápidas no momento a sós. Maria Botelho Moniz pede à casa que agradeça à concorrente por não ter ocupado muito tempo. Veja tudo.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18