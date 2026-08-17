Sara e Afonso entram em bate-boca após discussão sobre o jogo

Afonso e Tatiana são o foco de uma pergunta de Big Brother sobre a dinâmica entre os dois e sobre quem procura quem. Sara considera que esta relação acaba por agradar a ambos.

A conversa rapidamente dá lugar à discussão quando Ana Luísa afirma que Afonso ganhou relevância no jogo devido aos confrontos com Tatiana. Nuno questiona Afonso sobre se teria levado o comentário da mesma forma caso tivesse sido Sara ou Tatiana a proferi-lo. Afonso admite que, nesse caso, talvez não reagisse da mesma maneira.

João Ventura sai em defesa de Afonso e acusa Ana Luísa de menosprezar o jogo do concorrente, subestimando o percurso que tem feito na casa. Sara acaba também por entrar em bate-boca com Afonso.