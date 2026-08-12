Sara é implacável na polémica do comentário de Boris. E afirma qual é o grande problema dos concorrentes

No Big Brother Verão, Sara, Nuno e Tatiana falam sobre a polémica com Boris. A concorrente afirma considerar que o grande problema na casa é o facto de os colegas não falarem da raiz do problema, mas sim andarem à volta.

No Big Brother Verão, Raquel e Vanessa falam sobre a situação do comentário de Boris e expõe os seus lados. Raquel explica o que a magoou e Vanessa expõe o seu ponto de vista.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17