Sara e Mariana Salgueiro insistem em passar a noite na casa da avó e Mariana Sá passa-se: «Não queiram brincar comigo»

No Big Brother Verão, É hora de dormir e tanto Sara como Mariana Salgueiro preparam-se para dormir na Casa da Avó, mas Miguel diz a Sara que não há espaço. Todavia, a colega diz que não está “minimamente preocupada”. As duas novas inquilinas vão à Casa Principal mudar as pilhas e os concorrentes da Casa da Avó fazem planos para não as deixar entrar. Elas voltam e Miguel, Joana e Mariana Sá forçam a porta para não abrir. Tatiana, a Líder, vai tentar solucionar a situação e as concorrentes acabam a entrar pela janela. Já dentro da Casa da Avó, Mariana Sá explode e diz que isto não faz sentido porque já dormem mal ali, que podem circular, mas pede que não brinquem com o psicológico deles porque vão dormir mal. Sara não responde e Sá garante que com ela não brincam

Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

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