Sara e Mariana Salgueiro instalam o caos na Casa da Avó e Joana passa-se

No Big Brother Verão, Por votação do público, Mariana Salgueiro e Sara foram escolhidas para ter livre acesso às duas casas. As duas abraçam-se e ficam bastante felizes ao saber. As concorrentes dirigem-se a correr, a gritar e conhecem a Casa da Avó ao mexer e ver tudo. Miguel afirma que as concorrentes vieram estragar as dormidas e Mariana assume que vão dormir lá hoje. Joana pede a Sara para falar mais baixo pois está a ficar incomodada com o facto de a colega estar sempre a gritar. Já Mariana Salgueiro diz, em sussurros, que vai deixar Sara dormir lá para não se ouvir o ressonar dela e Tatiana e Ventura acham boa ideia. Em tom irónico, Afonso conversa com Sara sobre as críticas que a colega ouviu à sua postura. Afonso intitula Sara como “o bicho papão” e diz-lhe que não lhe estão a dar canal.
Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
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