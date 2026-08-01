Sara e Tatiana cada vez mais afastadas… e há uma aproximação que está a dar que falar

No Big Brother Verão, a relação entre Sara e Tatiana parece ter mudado nos últimos tempos. As duas concorrentes, que já demonstraram maior proximidade, surgem agora mais distantes, alimentando as dúvidas sobre o que poderá ter motivado este afastamento.

Estará a liderança de Sara a influenciar esta mudança ou haverá outro motivo por detrás da quebra na relação? Enquanto as perguntas se acumulam, há um detalhe que não está a passar despercebido: Ventura tem-se mostrado cada vez mais próxima de Tatiana.

Coincidência ou mudança de estratégia?

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA – 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo, ao minuto, aqui