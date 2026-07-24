Sara emociona-se ao falar das "feridas do passado" e João Ventura tem atitude de louvar

No Big Brother Verão,O Big Brother propõe aos concorrentes fazerem um momento de partilha sobre um momento onde criaram expectativas que criaram em relação a alguma coisa ou a alguém. Sara recorda a discussão com Boris e explica que lhe custou bastante pois já considera o Boris um amigo. Sara explica que sofreu de bullying e que um dos insultos utilizados foi “vaca”. João Ventura pede desculpa a Sara e explica que a dinâmica deles começou mal por culpa do próprio e pede desculpa.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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