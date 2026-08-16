Sara enfrenta decisão difícil: Nuno vai ou não ver as imagens da “confissão” de amor? A escolha surpreende

No Big Brother Verão, Sara vê umas imagens onde Diana Lopes e Bernardina falam sobre o suposto sentimento que a concorrente sente por Nuno. O Big propõe um dilema à concorrente, que terá que decidir o preço a pagar para Nuno não ter acesso a essas imagens. Veja qual foi a decisão.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

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